На юго-западе Москвы мужчина прополз с четвертого по восьмой этаж, когда его попыталась задержать полиция. До этого он порезал пенсионерку и ее сына. Против человека-паука возбуждено уголовное дело.

На юго-западе Москвы мужчина прополз четыре этажа вверх, когда его попыталась задержать полиция.Инцидент произошел на улице 26 Бакинских комиссаров. В полицию поступил сигнал о том, что в квартире избивают пожилую женщину и ее сына. Когда правоохранители вошли в квартиру, преступник вышел на балкон и полез по металлическим решеткам вверх. Так ему удалось проползти с четвертого по восьмой этаж.Затем он разбил стекло и проник в чужую квартиру. Увидев полицейских, мужчина встал на подоконник и пригрозил, что выпрыгнет из окна. Однако полицейским удалось задержать его.Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, против "человека-паука" возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". 80-летняя пенсионерка и ее сын госпитализированы с множественными резаными ранами.