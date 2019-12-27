Жители столичного региона с надеждой смотрят на небо: пойдет ли снег, а пока катятся по ледяной корке, которая образовалась в ночь на 27 декабря. Синоптики обнадеживают: снег к Новогодней ночи будет, но до него надо еще дожить: на столичный регион вновь надвигается барическая пила.

Жители столичного региона с надеждой смотрят на небо: пойдет ли снег? Укроет ли белый покров деревья и землю, чтобы ушла серость и пришло, наконец, ощущение настоящего русского Нового года?Но погода не спешит радовать: утром 27 декабря дороги, лестницы, машины и деревья покрылись ледяной коркой. А все из-за ледяного дождя, который прошел в Москве и области ночью.Посмотреть эту публикацию в Instagram27 декабря... Вместо снега один сплошной лёд. Скользко ужасно. Будьте аккуратнее. Ну а РЖД большой привет за каток на платформе. При мне одну даму в возрасте уносили со станции на носилках — поскользнулась и сломала ногу. К электричке не подойти — страшно оказаться под колесами. Ну неужели трудно посыпать песком или реагентом???? #ледянойдождь #зима2019 #реутов #лед #каток #рждПубликация от Екатерина Горячева (@katushka.goryacheva) 26 Дек 2019 в 9:16 PSTПосмотреть эту публикацию в InstagramНа Ухтомской сегодня без ледянки делать нечего...