В США автобус, перевозящий группу поддержки спортсменов, попал в ДТП. Три 16-летних девушки погибли, две – получили ранения.

В США автобус, перевозящий группу поддержки спортсменов, попал в ДТП. Три 16-летних девушки погибли, две – получили ранения.Трагедия произошла неподалеку от города Джинев, штат Алабама в ночь накануне католического Рождества.Как сообщает РИА Новости, коллектив чирлидерш, устраивающих шоу в перерывах спортивных состязаний, находился в автобусе, потерявшим управление. Полиция предполагает, что виновником аварии стал олень, выбежавший на трассу.