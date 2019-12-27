Матчем между Лестер Сити и Ливерпулем продолжился 19-й тур чемпионата Англии по футболу. Команда Юргена Клоппа в гостях добилась убедительной победы со счетом 4:0 и еще больше оторвалась от преследователей в чемпионской гонке.

Матчем между "Лестер Сити" и "Ливерпулем" продолжился 19-й тур чемпионата Англии по футболу. Команда Юргена Клоппа в гостях добилась убедительной победы со счетом 4:0 и еще больше оторвалась от преследователей в чемпионской гонке.За "красных" дубль оформил Роберто Фирмино. Также отличились Джеймс Милнер с пенальти и Трент Александре-Арнольд."Ливерпуль" набрал 52 очка и лидирует в турнирной таблице АПЛ, не зная поражений в турнире с начала сезона. "Лестер" с 39 баллами идет вторым.