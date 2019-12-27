Главный тренер Ливерпуля, немецкий специалист Юрген Клопп обрушился с критикой на календарь английской премьер-лиги, где стартует Boxing Day – десятидневный отрезок, в течение которого команды играют несколько матчей.

Главный тренер "Ливерпуля", немецкий специалист Юрген Клопп обрушился с критикой на календарь английской премьер-лиги, где стартует Boxing Day – десятидневный отрезок, в течение которого команды играют несколько матчей."Проводить матч 26-го, а затем 28-го – преступление. Это абсолютно нехорошо, и все же это реальность, – заявил Клопп, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Нет причин давать командам менее 48 часов на два матча. Организм нуждается в определенном количестве времени, чтобы снова иметь возможность работать. Это наука. Но мы полностью игнорируем это" – подытожил немец."Ливерпуль", не знающий поражений в текущем сезоне чемпионата Англии, с 49 очками лидирует в турнирной таблице, на второй строчке расположился "Лестер", имея в активе на десять очков меньше. Именно против "лис" подопечные Клоппа на выезде сыграют в четверг, 26 декабря. Спустя два дня "красные" примут "Вулверхэмптон", а 1 января – "Шеффилд Юнайтед".