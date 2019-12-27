Бывшая супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Оттава Сенаторз Никиты Зайцева Маргарита Готовцева через суд получила опеку над их совместными несовершеннолетними детьми.

Бывшая супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита Готовцева через суд получила опеку над их совместными несовершеннолетними детьми.Заседание проходило в четверг, 26 декабря, в Кунцевском районом суде и длилось более семи часов. Как сообщает РИА Новости, на заседании присутствовали обе стороны конфликта – и Маргарита, и Никита.Напомним, в начале декабря Маргарита в социальных сетях обнародовала видео, на кадрах которого видно, как Зайцев вместе с отцом уносят на руках девочек, отталкивая преследующих их женщин. Позже стало известно, что хоккеист специально прилетал из Канады в Россию. Поводом стало видео, на котором его бывшая жена грубо обращается с дочерью.