Эммануил Виторган поделился планами на будущее. Артист
мечтает о сыне.
Эммануил Виторган поделился планами на будущее. Артист
мечтает о сыне.
Известный актер не
собирается останавливаться на достигнутом. Эммануил Виторган хочет еще одного
ребенка от своей супруги Ирины Млодик, которая
младше его более, чем на 20 лет.
"Эмбрионов
много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик, так пусть будут
три девочки у меня", – цитирует артиста сайт . Многодетного
отца явно не смущает возраст.
Отметим, что в
этом году Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом. От прошлых браков у
него есть сын и дочь. От нынешней жены Ирины Млодик у актера две дочери. Этель
родилась в 2018 году, а Клара в текущем.
24 Ноя 2019 в 2:57 PST
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