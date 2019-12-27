Эммануил Виторган поделился планами на будущее. Артист мечтает о сыне.

Эммануил Виторган поделился планами на будущее. Артистмечтает о сыне.Известный актер несобирается останавливаться на достигнутом. Эммануил Виторган хочет еще одногоребенка от своей супруги Ирины Млодик, котораямладше его более, чем на 20 лет."Эмбрионовмного в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик, так пусть будуттри девочки у меня", – цитирует артиста сайт . Многодетногоотца явно не смущает возраст.Отметим, что вэтом году Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом. От прошлых браков унего есть сын и дочь. От нынешней жены Ирины Млодик у актера две дочери. Этельродилась в 2018 году, а Клара в текущем.24 Ноя 2019 в 2:57 PSTМатериал дополняется