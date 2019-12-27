Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение. Лайнер потерял высоту при взлете и пробил бетонное заграждение, после чего врезался в двухэтажное ..

СамолетFokker-100авиакомпании Bek Air, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение. Лайнер потерял высоту при взлете и пробил бетонное заграждение, после чего врезался в двухэтажное здание, сообщает "Интерфакс".В момент происшествия на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 14 человек. 35 человек получили травмы, 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Как передает , среди жертв и пострадавших нет россиян.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования родственникам погибших. Лидер пообещал, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. "Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", – цитирует его .