Вчера, 26 декабря, музыкант Михаил Боярский отметил свой юбилей. Народному артисту исполнилось 70 лет.

Вчера, 26 декабря, музыкант Михаил Боярский отметил свой юбилей. Народному артисту исполнилось 70 лет.Светская львица Эвелина Бледанс поспешила поздравить именинника со знаменательной датой. Звезда опубликовала серию снимков с исполнителем.На одном из них она телеведущая запечатлена с обнаженным Боярским, на котором нет даже его знаменитой шляпы. Сама актриса предстала в образе медсестры.На другом Бледанс кормит солиста спелыми ягодками. Она кладет их Михаилу прямо в рот, стреляя в его сторону глазками."С юбилем неподражаемого Михаила Боярского! Мечта всех девчонок моего поколения, и не только! Мне вот посчастливилось Кто видел Боярского без шляпы?", – поинтересовалась знаменитость.26 Дек 2019 в 4:05 PSTНапомним, накануне именинник стал гостем программы "Судьба человека" на канале Россия-1. В студии музыкант рассказал о главной трагедии своей жизни – смерти старшего брата Александра. Мужчина утонул во время гастролей в Болгарии.Как писали ранее , Михаил очень тяжело переживал гибель близкого родственника, ведь брат был для него всем. Он до сих пор молится за его душу.