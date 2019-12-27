Что может быть важнее для фигуриста, чем коньки? Именно с ними в самый ответственный момент пришлось расстаться двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой.

Что может быть важнее для фигуриста, чем коньки? Именно с ними в самый ответственный момент пришлось расстаться двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой.В четверг, 26 декабря, на запасной арене "Кристалл" в Красноярскепроходила тренировка чемпионата России. В это время спортсменка повредила ботинок.Эту информацию подтвердил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Но он уточнил, что это никак не повлияет на участие Медведевой в турнире."Да, какая-то проблема (с ботинком) существует. Пока об этом (снятии с чемпионата) речи не идет", – заявил Горшков в беседе с корреспондентом .Евгения, несмотря на всю серьезность ситуации, быстро сориентировалась. Чемпионка успела приобрести новые коньки.2 Дек 2019 в 6:34 PSTОтметим, короткую программу фигуристки откатают сегодня, 27 декабря. Она начнется в 15:30 по московскому времени.Напомним, недавно фигуристка поделилась своими глубокими переживаниями из-за атаки хейтеров после ее перехода из команды Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Как писали ранее , Медведева призналась, что ей было очень страшно первое время.