В Калининграде завершилась встреча 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и итальянским клубом Олимпия Милан. Команда Димитриса Итудиса в непростом поединке победила соперника со счетом 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14).

В Калининграде завершилась встреча 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и итальянским клубом "Олимпия Милан". Команда Димитриса Итудиса в непростом поединке победила соперника со счетом 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14).В составе красно-синих Даниэл Хэкетт набрал 28 очков. У "Милана" лучшим оказался Артурас Гудайтис. В его активе 13 баллов.Из-за занятости домашней арены в Москве ЦСКА был вынужден перенести встречу в Калининград. Там же армейцы проведут еще одну игру Евролиги против греческого "Панатинаикоса". Она состоится 3 января.