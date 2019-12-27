В Федеральной антимонопольной службе проинформировали об увеличении тарифов ЖКХ в 2020 году. Плата за услуги ЖКХ в среднем по России увеличится на четыре процента.

В Федеральной антимонопольной службе проинформировали об увеличении тарифов ЖКХ в 2020 году.Как пишут "Известия", плата за услуги ЖКХ в среднем по России увеличится на четыре процента.Больше всего тарифы увеличатся в Чеченской Республике (6,5%). При этом самый низкий индекс предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа — 2,4%.В Москве стоимость услуг ЖКХ вырастет в среднем на 5%, в Северной Столице — не более чем на 3,8%, в остальных субъектах — на 3,6-4,9%.Индексация пройдет во втором полугодии. В этом году ее разбивали на два этапа — в январе и июле.