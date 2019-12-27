Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал боксерский поединок своего младшего брата Александра с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал поединок своего младшего брата Александра с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым."Мне кажется, что это не спорт, а анти-спорт, – заявил Емельяненко старший, слова которого приводит sport24.ru. – Костя Цзю сказал: "Если я хочу в цирк, то пойду к братьям Запашным". А я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк. Никакого спорта там не было".Напомним, Бой проходил по правилам бокса. Было запланировано четыре раунда, но все закончилось досрочно: Емельяненко-младший отправил соперника в нокаут уже в первой трехминутке.Таким образом, после выхода на свободу из мест заключения Александр выиграл пять боев из шести. В еще одном была зафиксирована ничья.