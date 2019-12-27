В Красноярске на льду Платинум Арены стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Открыли программу соревнований мужчины. Лучший результат по итогам короткой программы показал 19-летний Макар Игнатов, который получил за свой прокат 88,88 балла.

В Красноярске на льду "Платинум Арены" стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Открыли программу соревнований мужчины. Лучший результат по итогам короткой программы показал 19-летний Макар Игнатов, который получил за свой прокат 88,88 балла.Вторым стал Андрей Мозалев (88,34) а замкнул тройку лидеров Петр Гуменник (88,06). Четвертое место занял Дмитрий Алиев (87,35), пятое – Андрей Лазукин (85,56), шестое – Антон Шулепов (81,17), седьмое – Даниил Самсонов (80,68), восьмое – Александр Самарин (80,68), девятое – Сергей Воронов (79,61), десятое – Леонид Свириденко (78,61).За пределами первой десятки остановились Илья Яблоков (75,86), Артур Даниелян (75,72), Егор Мурашов (75,00), Владислав Катичев (69,31), Глеб Лутфуллин (64,74) и Владимир Самойлов (61,43).Напомним, в четверг, 26 декабря, ритм-танец покажут танцевальные пары, а затем с короткой программой на лед выйдут спортивные пары. Свои произвольные программы мужчины покажу в пятницу, 27 декабря, начало – в 12:15 по московскому времени.