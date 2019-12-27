В Красноярске продолжается первый день чемпионата России по фигурному катанию. После мужчин-одиночников на лед вышли танцоры, показавшие свой ритм-танец в рамках короткой программы. Лидируют после этого вида Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В Красноярске продолжается первый день чемпионата России по фигурному катанию. После мужчин-одиночников на лед вышли танцоры, показавшие свой ритм-танец в рамках короткой программы. Лидируют после этого вида Виктория Синицина и Никита Кацалапов."Бумажные" фавориты первенства страны показали результат 88,43 балла. Их основные конкуренты Александра Степанова и Иван Букин отстали чуть более чем на балл – 87,13 очка. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (77,38) пока на третьем месте.Произвольный танец участники состязания покажут в пятницу, 27 декабря. В четверг на лед Красноярска выйдут еще спортивные пары, которые разыграют призовые места в обязательной короткой программе.