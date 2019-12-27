Французский нападающий лондонского Челси Оливье Жиру может продолжить карьеру в шотландском премьершипе. В услугах 33-летнего чемпиона мира заинтересован Рейнджерс из Глазго.

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в шотландском премьершипе. В услугах 33-летнего чемпиона мира заинтересован "Рейнджерс" из Глазго.Жиру недоволен свои игровым временем в лондонской команде. Как сообщает L'Equipe, шотландский клуб уже ведет переговоры с агентом футболиста. Авторитетное издание transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в девять миллионов евро.Француз перешел в "Челси" из "Арсенала" летом 2018 года. В текущем сезоне в составе "синих" Оливье принял участие в семи играх во всех турнирах и забил один мяча. Также на его счету 97 матчей, 39 голов и десять передач за сборную Франции, в составе которой он стал чемпионом мира и серебряным призером Евро.