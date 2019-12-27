Президент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер поделился своими соображениями относительно прощального турне российского бойца Федора Емельяненко. Кокер признался, что заключительный бой планируется провести в России.

Президент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер поделился своими соображениями относительно прощального турне российского бойца Федора Емельяненко. Кокер признался, что заключительный бой планируется провести в России."Когда мы подписывали Федора на прощальный тур, то договорились о том, что первый бой пройдет в Японии. Второй – скорее всего, в Европе. Закончит же Федор в Москве, — цитирует Кокера Спорт24.Ru. – Хочу такого сценария, и чтобы он закончил свое долгое путешествие в родной стране. Думаю, это может случиться в конце 2020-го – начале 2021-го года".Напомним, что Емельяненко-старший уже 29 декабря предстоит первый бой тура. В японской Сайтаме он проведет поединок против американского бойца Куинтона Джексона.