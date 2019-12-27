Для того, чтобы вывести на рынок лайнер МС-21 необходимо более 13 млрд рублей. Такие цифры назвал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает ГТРК Иркутск.

Для того, чтобы вывести на рынок лайнер МС-21 необходимо более 13 млрд рублей. Такие цифры назвал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает ГТРК "Иркутск"."Для запуска отечественной авиационной разработки в серийное производство потребуются существенные вливания государства. Бюджет по МС-21 и Superjet сверстан на ближайшие 2 года", — отметил глава Минпромторга.Как рассказал Мантуров, на поддержку лизинга этих самолетов из федерального бюджета должно быть выделено более 29 млрд рублей, а затраты на послепродажное обслуживание составят около 22 млрд рублей. В общей сложности на финансирование конструкторских и научно-исследовательских работ будет направлено порядка 56 млрд рублей. В эту сумму также включены меры по импортозамещению.Министр промышленности также уточнил, что композиционные материалы российского производства, из которых будут изготовлены крылья лайнера МС-21, уже апробированы. В результате была переработана конструкторская документация и внесены необходимые изменения в технологический процесс.Напомним, МС-21 является узкофюзеляжным пассажирским самолётом нового поколения. Его отличает уменьшенная масса, улучшенная аэродинамика и использование современного двигателя. Воздушное судно будет осуществлять перевозку пассажиров и грузов на международных и внутренних авиалиниях, и в перспективе должен составить конкуренцию иностранным аналогам на мировом рынке. Серийное производство модели будет проходить на Иркутском авиазаводе.