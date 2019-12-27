Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита признался, что даже не рассматривает вариант драки с президентом РФ Владимиром Путиным. Японец оценил физическую форму главы России.

Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита признался, что даже не рассматривает вариант драки с президентом РФ Владимиром Путиным. Японец оценил физическую форму главы России."Никогда не думал о Путине как о возможном сопернике по дзюдо. Он немного старше меня, но он же не только дзюдо занимается, — заявил Ямасита, слова которого приводит РИА Новости. – В последнее время он занимается хоккеем, плаванием, горными лыжами – он очень натренирован"."Я никогда не думал о том, чтобы победить его в дзюдо, и вообще не хотел бы с ним драться. Я хочу дружить и всегда быть с ним в хороших отношениях".При этом также японский функционер сделал еще откровенное заявление – Путин отказался от красно-белого пояса и шестого дана по дзюдо. Это произошло во время визита российского президента в Японию. Ямасита сказал, что Путин разочаровал всех своим отказом, но тот объяснил свое решение тем, что не достиг соответствующего дану уровня. Причину отказа встретили аплодисментами.