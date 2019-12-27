Переживший покушение глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов получил осколочные ранения ног.

Переживший покушение глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов получил осколочные ранения ног, сообщили "Вести Воронеж" со ссылкой на собственный источник.Взрыв прогремел около 9 часов утра 26 декабря рядом с домом чиновника, когда он открыл дверь Kia Sorento. По предварительным данным, к порогу автомобиля было прикреплено безоболочное взрывное устройство.Фролова доставили в местную больницу с осколочными ранениями ног, сильнее всего пострадали стопы мужчины. После операции его отправили в областную больницу в Воронеже.На обнародованных ранее кадрах с места видно, что автомобиль получил незначительные повреждения, следов крови рядом не было.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".