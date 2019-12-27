Шоумен Гоген Солнцев и его жена-старушка сейчас находятся на пике своей популярности. Все, благодаря прогремевшему в студии программы Прямой эфир скандалу.

Шоумен Гоген Солнцев и его жена-старушка сейчас находятся на пике своей популярности. Все, благодаря прогремевшему в студии программы "Прямой эфир" скандалу.Во время телепередачи всплыли интимные снимки Екатерины Терешкович, которая таким образом хотела привлечь внимание молодого мужа. Вот только Гоген эти кадры никак не прокомментировал, чем сильно озадачил зрителей.Позже, в беседе с корреспондентом "Дни.ру", актер объяснил отсутствие какой-либо реакции. По словам Солнцева, он очень сомневается в том, что фотоссесия была сделана именно для него."Это может быть так представлено, но, по факту, я не уверен, что это для меня. Скорее, это для себя или каких-то своих там ухажеров", – шокировал своим высказыванием артист.Тогда изумленный корреспондент задал Гогену прямой вопрос, подозревает ли тот супругу-пенсионерку в измене. Но шоумен предпочел оставить его без ответа. Но все мы знаем, молчание – знак согласия.5 Дек 2019 в 3:36 PSTТем не менее, звезда заявила, что подобные снимки никоим образом его не трогают. Ведь Солнцев постоянно видел Терешкович в таком амплуа дома каждый день."И голую, и в кожанках. То есть для меня это как бы обычная Катя. Каких-то новых аспектов в ее перевоплощении я не увидел. Это зрители ее как старуху воспринимают, а она, на самом деле, не старуха. Она очень молодежница большая", – заявил Гоген.