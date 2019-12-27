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<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2019-gore-pridushennaya-slezami-yakovleva-ne-smogla-govorit.html" target="_blank">Горе: придушенная слезами Яковлева не смогла говорить</a> - Известие о смерти близкого человека сразило наповал актрису Елену Яковлеву. Ведь еще недавно они встречались и все было хорошо.