Житель Южной Индии, увидев кобру, попытался подражать профессиональным змееловам, полез целоваться с ней и был укушен. В результате мужчина с распухшими губами был отправлен в больницу, а пресмыкающееся в ближайший лес. Инцидент попал на видео, снятое очевидцем.

Житель Южной Индии по имени Сону полез целоваться с коброй, подражая поведению профессиональных заклинателей змей, действия которых он смотрел на многочисленных видеороликах.Агентство Newsflare разместило видео с безрассудным поступком мужчины, сообщив, что инцидент произошел 22 декабря. На опубликованных кадрах видно, что кобра не оценила фамильярных ухаживаний и, недолго думая, вцепилась человеку в губы.Сону не потерял самообладания, изловил пресмыкающееся и посадил его в сумку. Вскоре укушенный мужчина был доставлен в больницу, где ему ввели сыворотку против змеиного яда. Кобра была отнесена в ближайший лес и выпущена на свободу.Позже профессиональные ловцы змей отметили, что поступок Сону был глуп, и он совершил множество ошибок при обращении с коброй.