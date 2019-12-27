Двадцать пять тысяч тонн кубанского зерна доставят в Сирию по морскому пути. В ближайшие дни из порта Новороссийска отправится судно с грузом. Всего же с российской стороны в ближневосточное государство будет переправлено сто тысяч тонн.

Двадцать пять тысяч тонн кубанского зерна доставят в Сирию по морскому пути. В ближайшие дни из порта Новороссийска отправится судно с грузом. Всего же с российской стороны в ближневосточное государство будет переправлено сто тысяч тонн, сообщает ГТРК "Кубань".Перевозку зерна из хранилищ по направлению к порту начали еще 9 декабря. В настоящий момент сухогруз находится на стоянке в Новороссийске и ожидает погрузки. Время отправки корабля будет напрямую зависеть от погодных условий.Перевезти в пункт назначения все сто тысяч тонн зерновых планируют к концу мая следующего года. Об этом сообщили представители аппарата вице-премьера РФ Юрия Борисова.