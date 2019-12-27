Ольга Орлова была неверна возлюбленному. Экс-солистка группы Блестящие и ведущая шоу Дом-2 ошарашила поклонников признанием.

Ольга Орлова была неверна возлюбленному. Экс-солистка группы"Блестящие" и ведущая шоу "Дом-2" ошарашила поклонников признанием.Орлова раскрыла свое отношение к супружеским изменам. На вопросведущей ютуб-шоу "Алена, блин!", изменяла ли она когда-нибудь своемуизбраннику, Ольга ответила утвердительно."Ну, было", – сказала она после продолжительной паузы. Пословам экс-солистки "Блестящих", до этого момента о ее вероломном предательстве никому не былоизвестно.После ведущая шоу "Дом-2" отметила, что смогла бы закрытьглаза на измену любимого человека. Все зависело бы от того, как избранникизвинялся бы.Напомним, в 2000 году Ольга Орлова познакомилась спредпринимателем Александром Кармановым. Бизнесмен был несвободен. К моментузнакомства с тогда еще солисткой группы "Блестящие" он восемь лет состоял в бракес вокалисткой Натальей Лагодой.Ради Ольги Александр бросил супругу. Через год Орлова родилапредпринимателю сына Артема.Семейному счастью звезды группы "Блестящие" помешалаброшенная Наталья. Ладога пыталась покончить жизнь самоубийством. Мучимый чувством вины Карманов взялэкс-супругу под опеку. это не понравилось. В итоге парарассталась.После у ведущей шоу "Дом-2" был роман с известным продюсеромРенатом Давлетьяровым. Также встречалась с бизнесменом ПетромАксеновым.