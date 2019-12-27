Режиссер Михаил Коновальчук почувствовал себя плохо в Доме ветеранов кино в Москве. У деятеля культуры началась сильная одышка. Очевидцы экстренно вызвали ему скорую. Прибывшие медики ..

Режиссер Михаил Коновальчук почувствовал себя плохо в Доме ветеранов кино в Москве. У деятеля культуры началась сильная одышка.Очевидцы экстренно вызвали ему скорую. Прибывшие медики осмотрели режиссера, однако по неизвестной причине отказались его госпитализировать.Напомним, Михаил Коновальчук окончил сценарный факультет ВГИКа в 1980 году. С 1990 по 1995 год он был главным редактором киностудии "Ленфильм". Режиссер работал над картинами "В гавань заходили корабли", "Странник" и "День зверя", передает РЕН ТВ.