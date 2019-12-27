Сингапурская модель и фотограф Чуандо Тан поражает поклонников красотой и молодостью. Мужчина необычайно привлекателен – сразу и не скажешь, что ему 52 года.

Сингапурская модель и фотограф Чуандо Тан поражает поклонников красотой и молодостью. Мужчина необычайно привлекателен – сразу и не скажешь, что ему 52 года.Чуандо нередко называют современным Дорианом Греем из знаменитого произведения Оскара Уайльда. В книге главный герой мечтал никогда не стареть и каким-то неведомым образом оставался молодым и красивым в то время, как возрастные изменения оказывались на его портрете.Наш герой сам предпочитает создавать изображения людей. Тан фотограф и модель. Приток фанатов начался для него с того, что мужчина выкладывал в социальную сеть "Инстаграм" свои работы, а потом решил опубликовать селфи, что вызвало чуть ли не эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники принялись выспрашивать у Чуандо, как ему удается сохранить красоту в таком возрасте.По словам Тана, ничего удивительного здесь нет. Он ведет активный образ жизни и правильно питается. На завтрак съедает шесть яиц, сваренных вкрутую. При этом в пищу употребляет только два желтка из-за большого содержания холестерина в них.Помимо этого, он достаточно много тренируется. Четыре или три раза в неделю Чуандо занимается спортом. Полчаса отводит на силовые упражнения, после которых следуют кардионагрузки. Плавает современный Дориан Грей каждый день.Кроме того, мужчина предпочитает рано засыпать. Он отмечает, что старается ложиться не позже 23:00. Что касается косметики и инъекций, Тан не прибегает к услугам косметологов. Единственное, чем он пользуется, это гель для умывания и увлажняющий крем.