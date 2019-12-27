27.12.2019

2019-12-27 08:40:04

Как долго можно будет ездить по Владимиру за 20 рублей

Проезд на общественном транспорте стал дешевле. Для тех, кто расплачивается картой VISA. Сроки акции и другие подробности - в нашем сюжете.

На билете указана стоимость проезда 24 рубля, а спишут всего 20. Совместная акция "Ситикард", Сбербанка и компании VISA стартовала в областном центре.

Елена Варламова, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк: «Бесконтактная оплата позволяет нашим жителям сэкономить время в первую очередь, не искать мелочь, не ждать сдачи, а быстро и удобно получить эту банковскую услугу. Мы надеемся, что в глобальном смысле этот проект к развитию безналичных операций по другим направлениям для населения нашего региона, так как это и быстро и удобно для граждан».

Для получения скидки никакой регистрации не требуется. Достаточно просто расплатиться бесконтактной картой Виза, либо любым устройством, к которому она привязана. По словам представителей горадминистрации - они всячески приветствуют всё то, что выгодно для жителей города. При этом, ни перевозчики, ни транспортный оператор сложностей не испытывают.

Эдуард Низовцев, директор по развитию платежей на транспорте платежной системы VISA Россия: «Мы, как платежная система, заранее авансируем транспортного оператора для того, чтобы у него была возможность перечислять перевозчикам полную стоимость транспортной работы, без каких-либо недостач».

Акция стартовала 23 декабря и продлится до 29 февраля. Она не коснется владельцев льготных карт, но ожидается, что все остальные жители города активно в ней поучаствуют. Только в прошлом месяце владимирцы 850 тысяч раз оплатили проезд бесконтактными банковскими картами - сообщил Юрий Рябиков, директор Ситикард.

Екатерина Максимова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»