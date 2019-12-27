27.12.2019

2019-12-27 12:15:18

Кинопремьера уходящего года «Холоп» вышла в широкий прокат

Из столичной богемы прямиком на скотный двор 19 века. Комедия года «Холоп» стартовала во владимирских кинотеатрах.

Искрометный юмор, романтика и приключения. Вместе со всей страной новую комедию "Холоп" смотрит и владимирский зритель. Необычная история о похождениях повесы и мажора, которого отец-олигарх превращает в деревенского конюха, вызвала неподдельный интерес.

Наталья Юзова, зритель: «Дома делать нечего решила интересно посмеяться, отдохнуть. Попкорн покушать».

Внимание зрителя привлекает и звёздный актерский состав: Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Александра Бортич. Даже в будний день за билетами на фильм - очередь.

Анастасия Ключенович, кассир киноцентра "Киномакс-Буревестник": «Народ идет, фильм ожидается интересный, и спрашивали люди про него. - Много билетов продано? – Ну, достаточно».

Легкая драматичная комедия создает новогоднее настроение. Смотреть ленту будут и сами сотрудники комплекса, правда, в выходной день.

Юлия Гордеева, менеджер по рекламе и PR киноцентра "Киномакс-Буревестник": «Этот фильм поставлен в новогодний период, наверное, потому что людям наконец-то нужно посмеяться и комическую ситуацию, и поднять себе настроение, ведь снега нет, но хоть чем-то мы должны себя порадовать».

Те, кто уже успел посмотреть "Холопа", охотно делятся эмоциями. Для многих стало открытием, что фильм российского производства, ни в чем не уступает аналогам западной киноиндустрии, а во многом и превосходит их. Работа режиссёра Клима Шипенко создана в лучших традициях комедий прошлых лет

Анастасия Жунева, зритель: «Скажите, Вам фильм понравился? Очень! А чем он Вам понравился? Смешной, оригинальный и жизненный».

Ирина Юдина, зритель: «Для нынешнего поколения, которое достаточно эгоистичное, это как раз учит тому, что нужно быть добрым и понятливым, любить своих родителей, а родителям любить своих детей».

"Холоп" - не просто комедия положений, но и прекрасная любовная драма, в которой каждый найдет для себя что-то новое.

Прокат отечественной комедии "Холоп" пройдет и в период новогодних праздников. Фильм не имеет жестких возрастных ограничений и прекрасно подойдет для похода в кино всей семьей.

Александр Сыпченко, Александр Голубев

«Вести-Владимир»

