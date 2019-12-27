В Новосибирске кондуктор выгнал из автобуса десятилетнюю девочку. Школьница оказалась одна на морозе в темное время суток. По данным телеканала , кондуктор высадил ребенка из-за ..

В Новосибирске кондуктор выгнал из автобуса десятилетнюю девочку. Школьница оказалась одна на морозе в темное время суток.По данным телеканала "", кондуктор высадил ребенка из-за отсутствия справки школьника. Мать девочки была возмущена случившемся. "По правилам кондуктор имеет право просить предъявить справку, но как можно ребенка выгнать из автобуса на пустыре?" – удивилась женщина.Работника автобуса, выгнавшего ребенка, быстро нашли. Как передает портал "Новосибирск Онлайн", инцидент произошел в первый день его работы. Мужчину отстранили от должности.