Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную. Очевидцы сняли момент столкновения на видео.

Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA. Очевидцы сняли момент столкновения на видео.ЧП произошло около полудня 27 декабря в стамбульском районе Сарыер. На кадрах видно, как 191-метровое судно под флагом Либерии врезается в набережную и останавливается.В результате происшествия никто не пострадал. Сам контейнеровоз получил лишь несерьезные вмятины. На месте работают сотрудники береговой охраны, движение по Босфору перекрыто.