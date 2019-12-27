Наталья очень скучает по Жанне
Фриске. В этом уверен финалист Битвы экстрасенсов, таролог Александр
Кинжинов.
Наталья очень скучает по Жанне
Фриске. В этом уверен финалист "Битвы экстрасенсов", таролог Александр
Кинжинов.
Злопыхатели
часто обвиняют родственницу знаменитой исполнительницы в том, что та якобы пытается
прославиться за счет Жанны Фриске. Недавно сестра певицы сделала
афрокудри, став сильно походить на артистку.
Кроме того,
Наталья Фриске записала новую песню в дуэте с экс-солистом группы
"Турбомода" Александром Поповым. А когда сестра звезды в караоке
исполнила еще и хит Жанны, то хейтеры еще больше на нее ополчились.
Таролог
сделал расклад по ситуации и сделал свои выводы. "Наталья копирует образ
сестры и исполняет ее песни не из-за зависти
и не в погоне за дешевой славой. Она действительно скучает
по сестре, вспоминает о ней каждый день. Ее творчество —
дань памяти Жанне", – цитирует Кинжинова . Высказался
он и о том, ждет ли сестру карьера на сцене.
19 Дек 2019 в 11:27 PST
"Нет,
не сложится. Это, что называется, однодневная звезда. Пока она исполняет
песни Жанны, интерес к ней есть. Когда начнет исполнять свои, а она
начнет, – все затихнет", – заявил Кинжинов. При этом он добавил, что поет
Наталья действительно хорошо.
Напомним,
что когда покинула группу "Блестящие", сестра заняла
ее место. Спустя три месяца Наталья ушла в связи с проблемами
со здоровьем.