Наталья очень скучает по Жанне Фриске. В этом уверен финалист Битвы экстрасенсов, таролог Александр Кинжинов.

Наталья очень скучает по ЖаннеФриске. В этом уверен финалист "Битвы экстрасенсов", таролог АлександрКинжинов.Злопыхателичасто обвиняют родственницу знаменитой исполнительницы в том, что та якобы пытаетсяпрославиться за счет Жанны Фриске. Недавно сестра певицы сделалаафрокудри, став сильно походить на артистку.Кроме того,Наталья Фриске записала новую песню в дуэте с экс-солистом группы"Турбомода" Александром Поповым. А когда сестра звезды в караокеисполнила еще и хит Жанны, то хейтеры еще больше на нее ополчились.Тарологсделал расклад по ситуации и сделал свои выводы. "Наталья копирует образсестры и исполняет ее песни не из-за завистии не в погоне за дешевой славой. Она действительно скучаетпо сестре, вспоминает о ней каждый день. Ее творчество —дань памяти Жанне", – цитирует Кинжинова . Высказалсяон и о том, ждет ли сестру карьера на сцене.19 Дек 2019 в 11:27 PST"Нет,не сложится. Это, что называется, однодневная звезда. Пока она исполняетпесни Жанны, интерес к ней есть. Когда начнет исполнять свои, а онаначнет, – все затихнет", – заявил Кинжинов. При этом он добавил, что поетНаталья действительно хорошо.Напомним,что когда покинула группу "Блестящие", сестра занялаее место. Спустя три месяца Наталья ушла в связи с проблемамисо здоровьем.