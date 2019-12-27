В Риге матчем между местным Динамо и магнитогорским Металлургом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Ильи Воробьева оказалась сильнее хозяев льда со счетом 2:0.

В Риге матчем между местным "Динамо" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Ильи Воробьева оказалась сильнее хозяев льда со счетом 2:0.Дублем в составе победителей отметился Андрей Нестрашил, забросивший шайбы на 10-й и 46-й минутах. Российский вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин отразил все 28 бросков по своим воротам, записав на свой счет шестой "сухарь" в сезоне."Металлург" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков после 42 игр. Рижские динамовцы с 27 баллами остались на последней строчке на Западе.