Лера Кудрявцева приходит в себя после перенесенной операции на груди. Телеведущую навещают друзья, однако не все из них говорят ей лестные слова.

Лера Кудрявцева приходит в себя после перенесенной операции на груди. Телеведущую навещают друзья, однако не все из них говорят ей лестные слова.На днях Лера Кудрявцева загремела в больницу. Телеведущая призналась, что ей сделали срочную операцию после того, как выяснилось, что у нее надорвался один из грудных имплантов. По ее словам, вставка в левой груди протекала на протяжении нескольких лет, но заметили это почему-то только сейчас.После хирургического вмешательства на протяжении последних дней гламурная блондинка выкладывала видео во время различных процедур: смены дренажа и капельниц, показывала, чем ее кормят в клинике. А сейчас, по всей видимости, Леру наконец выписали домой.Материал дополняется