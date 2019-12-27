Полицейский-курсант задержал в метро женщину, вооруженную ножом. Инцидент произошел на станции Новокузнецкая, все зафиксировали камеры наблюдения.

Полицейский-курсант задержал в метро женщину, вооруженную ножом. Инцидент произошел на станции "Новокузнецкая", все зафиксировали камеры наблюдения.Евгений Волков, курсант Университета МВД имени Кикотя, в вагоне поезда увидел, как одна из пассажирок ударила другую ножом и попыталась скрыться. Молодой человек быстро оценил обстановку и обезвредил нападавшую. Против нее возбуждено уголовное дело."Мотивы противоправного деяния устанавливаются. Предварительное расследование продолжается. Руководством Московского университета МВД России рассматривается вопрос о поощрении отважного курсанта", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее сообщала, что пострадавшая сама добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь.