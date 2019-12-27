Швейцарские спасатели задействовали кинологов и вертолеты для поиска пострадавших при сходе лавины на горнолыжном курорте Андерматт. Туристы сняли сход лавины на видео.

Швейцарские спасатели задействовали кинологов и вертолеты для поиска пострадавших при сходе лавины на горнолыжном курорте Андерматт, сообщает Blick. Туристы сняли сход лавины на видео.ЧП произошло около 11 часов утра 26 декабря на одном из склонов курорта, где за последние три дня выпало много снега."Это сравнительно большая лавина, 20 на 50 метров", — уточнил представитель полиции кантона Ури.На кадрах видно, как лыжники и сноубордисты пытаются выйти из-под удара снежной массы. Двух туристов быстро подняли на поверхность, их доставили в больницу. Спасатели пока не могут назвать точно число и национальность людей, которые могли пострадать при сходе лавины. В спасательной операции задействованы вертолеты и собаки.По предварительной версии, сход лавины могли спровоцировать фрирайдеры, катающиеся вне отмеченных флажками трасс.