Целью санкций против газопровода Северный поток-2 не является забота об энергобезопасности ЕС, это проталкивание американского СПГ и недобросовестная конкуренция.

Целью санкций против газопровода "Северный поток-2" не является забота об энергобезопасности ЕС, это проталкивание американского СПГ и недобросовестная конкуренция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.Как сообщалось, 20 декабря президентом США подписан оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, занимающаяся прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.Министр подчеркнул, что Россия не стремится к конфронтации с США, однако будет адекватно отвечать на агрессивные выпады Вашингтона.Он отметил, что предложения России по налаживанию взаимодействия на различных направлениях остаются в силе. Многие из них можно реализовать уже в ближайшее время – например, запустить, как договаривались президенты, деятельность Делового консультативного и Экспертного советов.Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что, несмотря на санкции, газопровод "Северный поток-2" будет достроен."В Европе осознают выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута, хотя, к сожалению, есть и страны, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан", — отметил Лавров.Проектом "Северный поток-2" предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Кроме российских, в строительстве участвуют и европейские компании.Ранее в "Газпроме" неоднократно заявляли, что проект должен быть достроен в 2019 году.