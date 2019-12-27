Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему лучшего футболиста в чемпионате Италии. 34-летний португалец поставил себя на первое место. Также он рассказал о планах на будущее.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему лучшего футболиста в чемпионате Италии. 34-летний португалец поставил себя на первое место. Также он рассказал о планах на будущее."Лучший игрок на сегодняшний день в серии А? Это я. У меня нет недостатков. В следующем году все это увидят. Я счастлив в "Ювентусе" и хочу тут играть еще несколько лет. Игра за туринский клуб – мой приоритет", – заявил Роналду в интервью каналу DAZN Italia.В нынешнем сезоне португальский футболист провел 21 встречу в составе "Ювентуса", забив 12 мячей.