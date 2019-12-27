Президент Белоруссии Александр Лукашенко может поплатиться за длинный язык. За громкие и провокационные высказывания депутаты призвали ввести против политика санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может поплатиться за длинный язык. За громкие и провокационные высказывания депутаты призвали ввести против политика санкции.
Возмущение вызвали слова Александра Лукашенко в недавнем
интервью главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову. Украина сама дала
повод для конфликта с Россией, заявил белорусский лидер. По его мнению, Киеву
не следовало притеснять русскоязычных.
Еще больший поток негодования вызвало заявление Лукашенко
про Крым. Батька в очередной раз попенял украинцам, что они не защищали
полуостров с оружием в руках. А раз так, то Крым де-факто российский, вне
зависимости от признания Украины и Запада.
Слова белорусского лидера возмутили украинских депутатов.
Глава Львовского горсовета Иван Гринда назвал политику Батьки антиукраинской.
Парламентарий припомнил, что Белоруссия в ходе недавнего голосования в ООН
выступила против вывода российских войск из Крыма.
"Львовский городской совет продолжает торговлю со
страной-союзником агрессора, закупает автобусы белорусского производства "МАЗ",
а также тракторы, снегоуборочную и другую технику для львовских путеремонтных
предприятий", – возмутился Гринда. Он призвал власти города отказаться от
сотрудничества с Белорусский и бойкотировать произведенные там товары.
Лукашенко: Я украинцам говорю: де-факто Крым российский, юридически это не оформлено. Я им задаю вопрос: как вы обороняли Крым, сколько украинцев погибло за эту святую, как они говорят, украинскую землю? Тишина. Вот вам, говорю, ответ на ваш вопрос. Я исхожу из реальной ситуации
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)
ведет двойственную политику. На протяжении пяти лет он успешно поддерживает баланс в отношениях между Москвой и Киевом.
В своих публичных заявлениях пытается угодить "и нашим, и вашим". Он не признает Крым российским, в то же время подчеркивает, что украинцы не стали бороться за полуостров.