Президент Белоруссии Александр Лукашенко может поплатиться за длинный язык. За громкие и провокационные высказывания депутаты призвали ввести против политика санкции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может поплатиться за длинный язык. За громкие и провокационные высказывания депутаты призвали ввести против политика санкции.Возмущение вызвали слова Александра Лукашенко в недавнеминтервью главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову. Украина сама далаповод для конфликта с Россией, заявил белорусский лидер. По его мнению, Киевуне следовало притеснять русскоязычных.Еще больший поток негодования вызвало заявление Лукашенкопро Крым. Батька в очередной раз попенял украинцам, что они не защищалиполуостров с оружием в руках. А раз так, то Крым де-факто российский, внезависимости от признания Украины и Запада.Слова белорусского лидера возмутили украинских депутатов.Глава Львовского горсовета Иван Гринда назвал политику Батьки антиукраинской.Парламентарий припомнил, что Белоруссия в ходе недавнего голосования в ООНвыступила против вывода российских войск из Крыма."Львовский городской совет продолжает торговлю состраной-союзником агрессора, закупает автобусы белорусского производства "МАЗ",а также тракторы, снегоуборочную и другую технику для львовских путеремонтныхпредприятий", – возмутился Гринда. Он призвал власти города отказаться отсотрудничества с Белорусский и бойкотировать произведенные там товары.Лукашенко: Я украинцам говорю: де-факто Крым российский, юридически это не оформлено. Я им задаю вопрос: как вы обороняли Крым, сколько украинцев погибло за эту святую, как они говорят, украинскую землю? Тишина. Вот вам, говорю, ответ на ваш вопрос. Я исхожу из реальной ситуации— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)ведет двойственную политику. На протяжении пяти лет он успешно поддерживает баланс в отношениях между Москвой и Киевом.В своих публичных заявлениях пытается угодить "и нашим, и вашим". Он не признает Крым российским, в то же время подчеркивает, что украинцы не стали бороться за полуостров.