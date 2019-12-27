Александр Лукашенко любит бить себя в грудь и кричать про вечное братство и союз с Россией. Но красивым словам Москва больше не верит и все больше смотрит на реальные дела западного соседа. А вещи там происходят очень странные: оказалось, что в республике фактически запретили вещание России 24 – одного из главных российских новостных телеканалов. Зато украинские СМИ чувствуют себя вольготно.
Александр Лукашенко любит бить себя в грудь и кричать про "вечное братство" и союз с Россией. Но красивым словам Москва больше не верит и все больше смотрит на реальные дела западного соседа. А вещи там происходят очень странные: оказалось, что в республике фактически запретили вещание "России 24" – одного из главных российских новостных телеканалов. Зато украинские СМИ чувствуют себя вольготно.
Запрет российского телеканала касается как эфирного вещания,
так и цифровых и кабельных сетей. "В 2016 году был и вовсе шокирующий
прецедент – белорусское придорожное кафе наказали за то, что в помещении был
включен телевизор, на котором шла передача "России 24", – пишет в своей колонке
на портале "ПолитНавигатор" политолог Сергей Карпов.
По его словам, Лукашенко держит телевидение под строгим
контролем. Только государство решает какие каналы смотреть можно, а какие
"не рекомендуется". Сейчас в списке разрешенных 269 каналов, среди
которых UA-TV, рассказывающий зрителям об "агрессии" России и
"оккупации" Крыма и Донбасса.
Карпов отмечает, что белорусы могут смотреть российские
каналы, но путем трансляции через белорусские ресурсы. Например,
"Россию-1" представляет белорусский "РТР-Беларусь",
принадлежащий государству. Под контролем также
"НТВ-Беларусь". -
"Белорусский ОНТ – это в значительной степени
российский "Первый". ББК – это адаптированный для Белоруссии РБК", -
пояснил эксперт.
Ограничение вещания российских телеканалов возмущает
белорусов. Граждане опубликовали на портале "Удобный город"
онлайн-петицию. Сбор подписей продлится неделю.
"Лукашенко пригрозил забрать у России две трубы "Дружбы".
Бульбохохляцкие мрии...
Не выйдет, при всем его желании. Россия давно выкупила эти трубы и теперь это наша собственность. У Бацьки не было средств на их обслуживание.
Мы платим белорусам только за аренду земли..
— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka)
Российско-белорусские отношения проходят через непростой
этап. Стороны пытаются согласовать дорожные карты по интеграции, но пока
безуспешно. требует от Москвы новых экономических бонусов,
а Кремль настаивает на сближении законодательства и создании наднациональных
органов власти.