Александр Лукашенко любит бить себя в грудь и кричать про вечное братство и союз с Россией. Но красивым словам Москва больше не верит и все больше смотрит на реальные дела западного соседа. А вещи там происходят очень странные: оказалось, что в республике фактически запретили вещание России 24 – одного из главных российских новостных телеканалов. Зато украинские СМИ чувствуют себя вольготно.

Александр Лукашенко любит бить себя в грудь и кричать про "вечное братство" и союз с Россией. Но красивым словам Москва больше не верит и все больше смотрит на реальные дела западного соседа. А вещи там происходят очень странные: оказалось, что в республике фактически запретили вещание "России 24" – одного из главных российских новостных телеканалов. Зато украинские СМИ чувствуют себя вольготно.Запрет российского телеканала касается как эфирного вещания,так и цифровых и кабельных сетей. "В 2016 году был и вовсе шокирующийпрецедент – белорусское придорожное кафе наказали за то, что в помещении былвключен телевизор, на котором шла передача "России 24", – пишет в своей колонкена портале "ПолитНавигатор" политолог Сергей Карпов.По его словам, Лукашенко держит телевидение под строгимконтролем. Только государство решает какие каналы смотреть можно, а какие"не рекомендуется". Сейчас в списке разрешенных 269 каналов, средикоторых UA-TV, рассказывающий зрителям об "агрессии" России и"оккупации" Крыма и Донбасса.Карпов отмечает, что белорусы могут смотреть российскиеканалы, но путем трансляции через белорусские ресурсы. Например,"Россию-1" представляет белорусский "РТР-Беларусь",принадлежащий государству. Под контролем также"НТВ-Беларусь". -"Белорусский ОНТ – это в значительной степенироссийский "Первый". ББК – это адаптированный для Белоруссии РБК", -пояснил эксперт.Ограничение вещания российских телеканалов возмущаетбелорусов. Граждане опубликовали на портале "Удобный город"онлайн-петицию. Сбор подписей продлится неделю."Лукашенко пригрозил забрать у России две трубы "Дружбы".Бульбохохляцкие мрии...Не выйдет, при всем его желании. Россия давно выкупила эти трубы и теперь это наша собственность. У Бацьки не было средств на их обслуживание.Мы платим белорусам только за аренду земли..— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka)Российско-белорусские отношения проходят через непростойэтап. Стороны пытаются согласовать дорожные карты по интеграции, но покабезуспешно. требует от Москвы новых экономических бонусов,а Кремль настаивает на сближении законодательства и создании наднациональныхорганов власти.