Миша Романова
поделилась подробностями прошлого романа. Певица до сих пор скрывает личность бывшего
избранника.
Миша Романова
поделилась подробностями прошлого романа. Певица до сих пор скрывает личность бывшего
избранника.
В 2018 году артистка впервые стала мамой. Сына Миша Романова назвала
Мартином. Ходило много слухов о том, кто является отцом ребенка. Одни говорили,
что исполнительница родила от женатого миллиардера, другие подозревали ее в
тайном романе с Максом Барских.
На сей раз экс-солистка группы "ВИА Гра" проговорилась. Оказывается,
ее избранником был украинский режиссер, с которым она рассталась, будучи беременной.
При этом она призналась, что мужчина жестоко обошелся с ней и малышом.
"Отец моего ребенка выставил
нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не
знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени. Меня спросили: "Кто
тебя поддерживал во время беременности?". Я ответила – родители, друзья, Макс…
Но видимо его это как-то задело. Поэтому он, таким образом, решил мне
отомстить", – рассказала Миша Романова в ютуб-шоу "Ходят слухи".
24 Дек 2019 в 6:59 PST
Певица также поведала, что они
не жили вместе, но режиссер снимал для нее квартиру. "Тогда он мне сказал:
"Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимся
через 16 лет", – сообщила Миша Романова.
По словам звезды, она давала интервью, находясь в тяжелом
эмоциональном состоянии, поэтому допускает, что могла задеть чувства возлюбленного.
По ее словам, она поняла, насколько самолюбие и гордыня мужчины может перекрыть
здравый смысл. Случившееся до сих пор не укладывается у в
голове.
Экс-любовник и сейчас не поддерживает связь с ребенком, но
оказывает финансовую помощь. Ежемесячно он отправляет на содержание сына
100-200 долларов. При этом отметила, что сама прекрасно
обеспечивает семью – после ухода из группы "ВИА Гра" она начала сольную карьеру.