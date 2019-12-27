Миша Романова поделилась подробностями прошлого романа. Певица до сих пор скрывает личность бывшего избранника.

Миша Романоваподелилась подробностями прошлого романа. Певица до сих пор скрывает личность бывшегоизбранника.В 2018 году артистка впервые стала мамой. Сына Миша Романова назвалаМартином. Ходило много слухов о том, кто является отцом ребенка. Одни говорили,что исполнительница родила от женатого миллиардера, другие подозревали ее втайном романе с Максом Барских.На сей раз экс-солистка группы "ВИА Гра" проговорилась. Оказывается,ее избранником был украинский режиссер, с которым она рассталась, будучи беременной.При этом она призналась, что мужчина жестоко обошелся с ней и малышом."Отец моего ребенка выставилнас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Незнаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени. Меня спросили: "Ктотебя поддерживал во время беременности?". Я ответила – родители, друзья, Макс…Но видимо его это как-то задело. Поэтому он, таким образом, решил мнеотомстить", – рассказала Миша Романова в ютуб-шоу "Ходят слухи".24 Дек 2019 в 6:59 PSTПевица также поведала, что онине жили вместе, но режиссер снимал для нее квартиру. "Тогда он мне сказал:"Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимсячерез 16 лет", – сообщила Миша Романова.По словам звезды, она давала интервью, находясь в тяжеломэмоциональном состоянии, поэтому допускает, что могла задеть чувства возлюбленного.По ее словам, она поняла, насколько самолюбие и гордыня мужчины может перекрытьздравый смысл. Случившееся до сих пор не укладывается у вголове.Экс-любовник и сейчас не поддерживает связь с ребенком, нооказывает финансовую помощь. Ежемесячно он отправляет на содержание сына100-200 долларов. При этом отметила, что сама прекраснообеспечивает семью – после ухода из группы "ВИА Гра" она начала сольную карьеру.