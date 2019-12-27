Фигурист Макар Игнатов поделился впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Красноярске. За свой прокат 19-летний спортсмен получил 88,88 бала.

Фигурист Макар Игнатов поделился впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Красноярске. За свой прокат 19-летний спортсмен получил 88,88 бала."Если разбирать прокат по частям, то по технике прокат был процентов на 65, эмоциональная составляющая чуть побольше, – приводит слова Игнатова РИА Новости. – Сказывается какая-то усталость, но в целом классно было здесь кататься".Игнатов также отметил свою оценку, состоящую из одинаковых цифр: "Люблю число семь, но восьмерку если повернуть, то будет знак бесконечности. Хорошее число тоже", – подытожил фигурист.Напомним, свои произвольные программы мужчины покажу в пятницу, 27 декабря, начало – в 12:15 по московскому времени.