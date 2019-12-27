Воспитанник детского сада из Ульяновска почувствовал себя плохо после праздника, устроенного в канун Нового года. Его мать отказалась от госпитализации, но ребенку стало хуже. Повторный визит врачей скорой помощи уже не помог – малыш скончался в инфекционном отделении больницы.

Воспитанник детского сада из Ульяновска почувствовал себя плохо после праздника, устроенного в канун Нового года. Его мать отказалась от госпитализации, но ребенку стало хуже. Повторный визит врачей скорой помощи уже не помог – малыш скончался в инфекционном отделении больницы.Как сообщают местные СМИ, у ребенка была менингококковая инфекция, она развивается чрезвычайно быстро.СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей" и выясняет все обстоятельства трагедии.