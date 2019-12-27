Один из самых обсуждаемых за последнее время постов в социальных сетях - это пост в Instagram, оставленный главе RT Маргарите Симоньян. В нем неизвестный хейтер пожелал чудовищной и скорейшей смерти ее маленькой дочери Маро с пояснением за все, что вы делаете.

Один из самых обсуждаемых за последнее время постов в социальных сетях — это пост в Instagram, оставленный главе RT Маргарите Симоньян. В нем неизвестный хейтер пожелал "чудовищной" и "скорейшей" смерти ее маленькой дочери Маро с пояснением "за все, что вы делаете". Комментарий главного редактора RT прозвучал в эфире программы "60 минут"."Я человек не мстительный, никого сажать не хочу. Но позволять нам сваливаться в массовую, непотребную, выходящую за любые рамки нормального человеческого общежития варварскую, средневековую свалку очень не хотелось бы", — сказала Симоньян. Она подчеркнула, что с привычкой не отвечать за свои слова мы превращаемся в общество, где подобные угрозы становятся нормой, а это совершенно недопустимо.Симоньян отметила, что в современном мире, к сожалению, считается в рамках привычного травля и распространение ненависти в интернете, и все это воспринимается как свобода слова. Однако такая привычка к агрессии может привести к настоящему насилию. "Сегодня они угрожают в интернете, завтра придут с битами в наши дома", — сказала она.Маргарита Симоньян обратила внимание на то, что на сегодня у нас практически не существует механизмов пресечения подобных проявлений ненависти и не предусмотрено за это наказание. "Наша правоприменительная практика почему-то не распространяется на интернет. У нас есть два разных правовых поля: на улице ты не можешь делать и половины того, что позволено в интернете", — заключила глава RT.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в своем последнем сообщении в Instagram Маргарита Симоньян отказалась от поиска человека, оставившего на ее странице пост, и поблагодарила всех, кто поддержал ее добрыми словами.