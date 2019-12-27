Первые масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 начнутся в 2020 году. Предстоит большая работа по стабилизации отечественной авиационной промышленности, рассказал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Первые масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 начнутся в 2020 году. Предстоит большая работа по стабилизации отечественной авиационной промышленности, рассказал телеканалу РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Ранее на форуме "Армия-2018" Минобороны приобрело 15 истребителей Су-57, а через год был подписан контракт еще на 76 машин. Первый серийный самолет должен поступить в войска в 2019 году.Напомним, 24 декабря в 111 километрах от Комсомольска-на-Амуре разбился истребитель Су-57. Пилот катапультировался и был эвакуирован спасательной службой. Жертв и разрушений на земле нет.Су-57 – истребитель пятого поколения: он построен с применением технологий снижения радиолокационной заметности, оснащен современной электроникой и системами вооружения, способен летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.