В правоохранительные органы Кемерова поступила информация об исчезновении 36-летней женщины с трехмесячной дочерью. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Впоследствии сотрудники полиции задержали женщину, но ребенка с ней не оказалось, потому что от него она избавилась.

В правоохранительные органы Кемерова поступила информация об исчезновении 36-летней женщины с трехмесячной дочерью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Впоследствии сотрудники полиции задержали женщину, но ребенка с ней не оказалось, потому что она от него избавилась.В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что мать уехала с дочерью на автомобиле. Ее остановили сотрудники полиции на границе трассы Кемерово – Томск. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что оставила дочь на обочине дороги. Свой поступок она объяснила тем, что посчитала малышку умершей, поскольку та поперхнулась.В настоящее время следователи, сотрудники полиции, волонтеры проводят розыскные мероприятия с целью установить местонахождение трехмесячного ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.Осматривается маршрут передвижения женщины от дома до места ее задержания. Кроме того, допрашиваются очевидцы, устанавливаются водители с видеорегистраторами, которые проезжали мимо в обозначенное время.Мать девочки задержана. В ближайшее время ее планируют направить в лечебное учреждение, чтобы установить психическое состояние обвиняемой.