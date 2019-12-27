Мэр Херсона Владимир Николаенко отреагировал на слова президента России об исконно русских территориях, которые были переданы УССР Лениным. Украинский чиновник опубликовал заявление, в котором содержатся оскорбительные слова в адрес РФ и говорится, что русские земли - это лишь болота под Москвой.

Мэр Херсона Владимир Николаенко отреагировал на слова президента России об исконно русских территориях, которые к Украине никогда не имели никакого отношения.Ранее на Большой пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что Причерноморье, западные российские земли были переданы УССР "со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине"."Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина. И теперь мы с этим разбираемся", — отметил Путин.В заявлении Николаенко, размещенном на сайте администрации города, говорится, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконные российские территории — это болота под Москвой.Чиновник также употребляет в своем заявлении множество оскорбительных эпитетов в адрес России и призывает помнить об этом украинцев, которые слушают русскую музыку и покупают российские товары.