Поставки российского газа по новому трубопроводу Турецкий поток начнутся уже через несколько дней. Об этом сообщил Газпрома Алексей Миллер. Торжественное открытие пройдет 8 января в Стамбуле при участии Путина и Эрдогана​​​.

Поставки российского газа по новому трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней. Об этом сообщил "Газпрома" Алексей Миллер. Торжественное открытие "Турецкого потока" пройдет 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана​​​.Также Миллер сказал, что впереди завершение строительства "Северного потока-2", передает РИА Новости."Новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона. И помогут Европе в достижении экологических целей", — подчеркнул Миллер.В начале декабря начались поставки газа в Китай по восточному маршруту трубопровода "Сила Сибири". Запуск прошел в режиме телемоста. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.