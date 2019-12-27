1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, напомнили в Минтруде. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%.

1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, напомнили в Минтруде.Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%.Индексация коснется порядка 31 миллиона российских пенсионеров. Еще на 6,3% пенсии проиндексируют в 2021 году, на 5,9% — в 2022.В 2020 году Пенсионным фондом РФ прогнозируется размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров на уровне 16,4 тысяч рублей. Учитывая запланированные индексации, в 2022 году этот показатель должен увеличиться до 18,3 тысяч рублей.В настоящее время размер страховой пенсии по старости составляет около 15,4 тысяч рублей.Также с 1 апреля 2020 года ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) согласно росту прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. По предварительным данным, она запланирована на уровне около 7%.С 1 февраля россиян также ждет индексация целого ряда социальных выплат на уровень инфляции за 2019 год, то есть предварительно на 3,1%.