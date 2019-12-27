Музыкант Михаил Боярский был не единственным ребенком в семье. Он рос вместе со старшим братом, которого звали Александром.

Музыкант Михаил Боярский был не единственным ребенком в семье. Он рос вместе со старшим братом, которого звали Александром.Родственник исполнителя трагически погиб в 42 года. Мужчина отправился на гастроли в Болгарию. Во время штормового предупреждения его унесло в море. У него прихватило сердце и он утонул. К слову, Александр тоже был актером театра и кино."Его вытащили, но сердце уже не билось", – поделился своей болью Боярский в студии программы "Судьба человека" на канале Россия-1.Михаил признался, что брат для него был всем, несмотря на то, что тот в юности над ним издевался. Александр подшучивал над родственником, называя его глупым.Актер не стесняется говорить, что старший брат был значительно талантливее его. Тем не менее, они были очень похожи между собой. В какой-то момент их даже стали путать окружающие."Мы с ним проспали в одной постели не один десяток лет. При этом Саша брал меня с собой в театр "Ленсовета", чтобы я просвещался, читал мне вслух романы. Я всегда хотел быть похожим на него", – заявил Боярский.Михаил отметил, что время лечит, раны зарубцовываются. Но он не прекращает молиться за Александра и вспоминать его. Кроме того, артист часто ездит на кладбище в Ригу.4 Ноя 2019 в 9:53 PST"Смерть, она тоже не зря придумана. Она заставляет оставшихся на земле быть взрослее, умнее, ответственнее. Чем старше ты становишься, тем серьезнее относишься к проблеме. Я понимаю, что смерть всегда рядом с нами, она неизбежна. Но если у тебя есть задача на этой земле, то ты отгонишь смерть и отсрочишь свой уход", – подытожил Боярский.